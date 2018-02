El a subliniat ca premierul Viorica Dancila nu a primit invitatie la aceasta dezbatere si a adaugat ca era de asteptat ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu fi fost lasat sa ia cuvantul in planul Parlamentului European.



"Era de asteptat sa nu-l fi lasat sa ia cuvantul. Am auzit tot felul de explicatii, ca nu e in procedura, ca nu se poate. Daca era ministrul de Justitie din Germania de exemplu, nu-l lasau sa ia cuvantul? Adica il tineau in sala si nu-i dadeau microfonul cand se vorbea despre justitia din Romania? Acolo am vazut foarte multe minciuni din partea unor europarlamentari romani, care au ajuns acolo pe votul romanilor, care au mintit cu nerusinare. In acelasi timp, am vazut europarlamentari roman buni patrioti care, cu curaj, cu foarte multa rigoare, au explicat de fapt adevarul din Romania. Am vazut si europarlamentari din alte tari care au sustinut acest punct de vedere. Eu cred ca ceea ce au gandit si au vrut sa monteze acesti mincinosi in Parlamentul European s-a intors impotriva lor", a declarat Dragnea la Parlament.

In opinia sa, problema nu era sa mearga premierul. "De ce nu a fost lasat sa vorbeasca ministrul Justitiei? Ca vorbea despre justitie", a aratat presedintele Camerei Deputatilor, scrie Agerpres.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara, la Strasbourg, ca nu este multumit de dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile justitiei din Romania, spunand ca "s-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista" si ca afirmatiile facute de comisarul european pentru justitie, VÄ›ra Jourová, "probabil nu emana de la dansa".