Alexandru Chiciu, avocatul Elenei Udrea, a confirmat pentru Hotnews.ro ca Elena Udrea se afla in Atena. In legatura cu termenul procesului, Chiciu a declarat ca sedinta a fost amanata deoarece un alt inculpat nu avea avocat.

"Doamna Udrea a depus la instanta inscrisuri care dovedesc ca este in imposibilitatea de a aparea in fata instantei pentru o anumita perioada de timp. Aseara mi-a confirmat ca se afla la Atena", a declarat avocatul Elenei Udrea.

Elena Udrea nu se afla in acest moment sub control judiciar, iar instanta i-a permis sa calatoreasca in afara tarii.