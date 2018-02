"Nu, nu ii dau sfat domnului Valcov, e o condamnare in prima instanta, nu-s jurist, nu-s avocat, imi este foarte greu sa comentez astfel de decizie, in schimb am o parere de rau, adica imi pare rau, dar, ma rog, pana la decizia definitiva mai este. Sunt milioane de romani totusi care au avut in 2017 si o sa aiba in continuare salarii mai mari, pensii mai mari, Romania a avut o crestere economica record datorita unui program de guvernare la care Darius Valcov a avut o contributie determinanta si imi pare rau ca se intampla asta si nu pot sa spun ca e nedreapta decizia instantei, ca nu stiu dosarul, imi pare rau pentru el. In schimb, Guvernul va decide daca ramane sau nu ramane acolo. Nu am propus pe nimeni in aparatul Guvernului, deci nu o sa propun sa plece cineva de acolo. Este strict decizia Guvernului si a prim ministrului", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca Valcov, consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, ar trebui sa plece din Guvern.

Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina, a fost condamnat joi de ICCJ la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani.

Potrivit deciziei instantei, Valcov a primit 4 ani pentru trafic de influenta, 6 ani pentru spalare de bani, 2 ani pentru efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia. Aceste pedepse s-au contopit, aplicandu-se pedeapsa cea mai mare, la care se adauga un spor, rezultand astfel o condamnare finala de 8 ani.

Totodata, se confisca de la acesta suma de 6,2 milioane lei, fiind mentinut sechestrul asigurator dispus de procurorii DNA.

Totodata, in acest dosar, Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, a fost condamnat la 4 ani si sase luni de inchisoare, iar Lucian Petrut Susala (fost sofer al lui Darius Valcov) - la 2 ani cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 5 ani. Decizia nu este definitiva.

Sursa: Agerpres.