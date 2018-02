Chestionat de jurnalisti in legatura cu eficienta DNA, Toader a afirmat ca partial institutia este eficienta, iar partial nu. "Unde vedeti achitari, unde vedeti ca se incepe urmarirea penala fata de unul si dupa aia un an, doi ani, 7 nu se face nimic, in partea in care vedeti condamnari si suntem obligati de la CEDO si platim de aici.Partile bune nu le justifica pe cele rele".

De asemenea, a tinut sa mentioneze ca de la preluarea acestei functii a constat ca de 10 ani nu s-a facut un control de fond la DNA sau la Ministerul Public.

"Astfel, imi indeplinesc obligatia din Legea 304 (privind organizarea judiciara - n.r.) , care spune ca in februarie in fiecare an trebuie sa primesc un raport de la Ministerul Public, sa ma duc in plenul Parlamentului sa-l prezint parlamentarilor si romanilor” a precizat Toader, adaugand ca este vorba despre cele trei componente ale Ministerului Public - DNA, DIICOT si structurile din teritoriu - fiind vorba despre activitatile desfasurate de catre cei 2650 de procurori din Romania.

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie elaboreaza anual un raport privind activitatea desfasurata, pe care il prezinta Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei, nu mai tarziu de luna februarie a anului urmator. Ministrul justitiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", a declarat el, citat de stirileprotv.ro.