"In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la angajat au reiesit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba de pierdut. Astazi, vom adopta o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajatii din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Avem patru categorii si anume angajatii din IT, angajatii pe cercetare-dezvoltare si inovare, persoanele care desfasoara activitati sezoniere si salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav sau accentuat. Pentru aceste categorii statul isi va asuma plata unei parti din contributia de asigurari sociale de sanatate printr-un mecanism simplificat. De aceasta facilitate vor beneficia angajatii ai caror angajatori nu au reusit din resurse proprii sa mentina nivelul salarial la nivelul lunii decembrie 2017 si care, totodata, nu si-au diminuat totalul cheltuielilor de personal fata de luna precedenta", a precizat Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern.

Modificari in contractele part-time

Potrivit premierului, o alta prevedere a ordonantei de urgenta supusa aprobarii in sedinta de joi a Executivului asigura "cel putin mentinerea venitului net pentru angajatii din sistemul public, dar si privat care lucreaza part-time".

"Mai exact, incepand cu luna ianuarie 2018, personalului angajat in baza unui contract individual de munca cu timp partial i se va retine CAS-ul si CASS-ul doar la salariul realizat, chiar daca acesta va fi mai mic decat salariul minim pe economie, iar diferenta va fi suportata in numele angajatului de institutia bugetara angajatoare sau de catre angajatorul privat", a declarat Dancila.

Ea a adaugat ca o alta masura a OUG vizeaza "somerii si celelalte categorii de salariati care se afla in perioada de concediu medical si beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pentru care baza de calcul a contributiilor sociale va fi redusa de la valoarea reprezentand 35% din salariul mediu brut, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical la venitul efectiv realizat".

Premierul a subliniat ca Guvernul se va asigura, in perioada imediat urmatoare, ca "Legea salarizarii unitare isi va atinge obiectivul, acela de a face ordine si echitate in sistemul de salarizare".

"Pe de alta parte, as vrea sa fac un apel public atat la membrii Guvernului, cat si la reprezentantii mass-media, sindicate, patronate si toate celelalte categorii implicate in aceste dezbateri sa dam dovada de deschidere si de responsabilitate in comunicarea publica. Cred ca, cu totii, urmarim acelasi lucru", a mai spus Dancila.