"In fapt, PNL a spus de la inceput: daca vor fi, cresterile vor fi foarte mici, daca nu vor fi cresteri mici, vor fi taieri si intr-un caz si in altul sectorul privat si cei care lucreaza in mediul privat vor fi afectati. Astazi constatam ca sunt un numar important de bugetari care au pierdut de fapt la salariu, un numar la fel, poate mult mai mare de bugetari, care au pierdut o serie importanta de drepturi pe care le aveau inainte si, bineinteles, in sectorul privat acolo se intampla ce se stabileste de patron, de intreprinzator", a mai declarat sursa citata.

Vicepresedintele regional al PNL, pentru zona de Sud-Est a tarii, a mai spus ca "pe deasupra, aplicarea legii este haotica".

"Aplicarea legii este haotica, nu stie stanga ce face dreapta, este aberant ca la nivelul ministerelor pe o lege adoptata in vara sa nu fi fost facute simulari, sa nu fi fost facute socotelile, iar in momentul in care vii si o aplici, sa nu stii ce faci", a afirmat deputatul PNL Galati.

Victor Paul Dobre a concluzionat ca "legea salarizarii este cea mai grea lovitura pe care PSD o da propriului electorat, pentru ca multe alte masuri au lovit mediul economic, mediul financiar, de data aceasta, PSD-ul trage in plin in propriul electorat si reuseste in acelasi timp sa nemultumeasca pe toata lumea, bugetari, salariati in sectorul privat, antreprenori".