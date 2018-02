"Suntem socati de aceasta pedeapsa pe care o vad ca pe o pedeapsa politica. Se dovedeste inca odata ca suntem vanati in mod constant dupa un grafic bine alcatuit. In spate, oameni importanti din asa-zisul stat paralel coordoneaza toate aceste activitati si lucrurile sunt cusute nu cu ata alba, ci cu ata fosforescenta.

Opt ani, in contextul asta, la Inalta Curte, unde inca il pastreaza pe Ionut Matei (judecator – nr.), cel care garanta anii trecuti protocoalele secrete intre DNA, ICCJ si SRI, si nu s-a schimbat absolut nimic, spune absolut tot si sa nu uitati ca domnul Ionut Matei este cel care m-a dat afara din sala de judecata in procesul Adrian Nastase pe motiv ca, cu privirea mea, sfidez onorata curte. Si asta s-a facut in fata a vreo 60 de jurnalisti de acolo. Este horror ce se intampla in Romania in acest moment. Suntem alaturi de colegul nostru Darius Valcov, o sa stam langa el ca sa treaca peste aceasta prima decizie si speram totusi ca se va dovedi nevinovatia in urmatoarea instanta", a spus Codrin Stefanescu, citat de cotidianul.ro.

Referitor la mentinerea lui Valcov in functia de consilier al prim-ministrului, Stefanescu afirma ca este mare nevoie de oameni de valoare, precum Darius Valcov.

"Asta este o decizie a lui personala – daca vrea sa cedeze sau sa-si continue activitatea. Ca om, va dati seama – cand auzi ca primesti opt ani pentru nimic – si langa tine este familia, copii tai, rudele, tatal, mama, cred ca toata lumea intelege prin ce momente de tensiune si de presiune trece acum prietenul si colegul meu Darius Valcov vizavi de care eu trebuie sa spun ii stau alaturi in aceste momente si in mine va avea tot timpul un prieten", a adaugat el.