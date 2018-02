Chestionat de jurnalisti daca era la curent cu faptul ca Novacescu a fost garda de corp a lui Nicu Gheara, raspunsul lui Paul Stanescu a fost: "M-am sesizat si eu din presa, ca, consilierul meu, ar fi fost garda de corp a nu stiu cui. Nu il cunosc pe Nicu Gheara. Voi cerceta, voi analiza si voi lua o decizie in ceea ce-l priveste".



De asemenea, intrebat in ce domeniu il consiliaza Novacescu, el a precizat: "E treaba mea in ce ma consiliaza. Sigur, e platit de stat. Consilierii sunt pe diferite probleme pe care le consider foarte importante (...) E problema mea in ce ma consiliaza. Nu are nicio legatura (cu faptul ca nu mai are SPP, n.r.). Il cunosc de peste 20 de ani (...) Nu am fost casatorit cu el. Ne-am intalnit, eu stiu, o data sau de mai multe ori pe an cu Mihai (...) Haideti sa nu facem un caz din asta. E un caz minor. Daca voi constata ca el nu merita sa fie consilier, nu va fi".