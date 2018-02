O decizie similara a fost adoptata si in cazul presedintelui executiv al Organizatiei Municipale Iasi, Sorin Iacoban, dar si impotriva sanctionarii cu avertisment a presedintelui Organizatiei Municipale, Paul Corneliu Boisteanu, si a secretarului executiv al Organizatiei Municipale, Gabriel Teodorescu.

"Ne-am intrunit in plen, toata organizatia municipala pentru a dezbate unele discutii care au aparut in spatiul public referitor la o propunere de excludere a unor membri de partid. (...) In cele din urma s-a supus la vot. Si votul a fost cu doua exceptii, a doua abtineri impotriva acestei decizii, si desigur impotriva deciziilor de sanctionare a celorlalti (...) S-a analizat si o propunere catre Biroul Permanent Judetean prin care sa transmitem foarte clar ca Organizatia Municipala Iasi (...) sa ia act de fapt ca la nivel local nu se poate accepta excluderea celor propusi si, deocamdata, nu exista nicio motivatie pentru niciunul dintre membri. Discutiile au fost destul de profunde, aprinse, cu unele treceri in revista a activitatii politice in PSD. In cele din urma s-a pronuntat in favoarea continuarii activitatii celor propusi, asa cum se afla si in momentul de fata", a declarat presei Mihai Chirica, primarul Iasiului.

Cei care s-au abtinut de la vot au fost Marius Ostaficiuc, vicepresedinte al Organizatiei Municipale a PSD Iasi, si Catalin Bulgariu. Acesta din urma este membru al Organizatiei Municipale Iasi si a fost numit recent in CA al Aeroportului Iasi de presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, care este si presedinte al organizatiei judetene PSD Iasi.

Potrivit articolului 31 din statutul PSD, sanctiunile privind retragerea sau excluderea din calitatea de membru al PSD se fac, la propunerea organizatiei din care respectivele persoane fac parte, de catre conducerea organului ierarhic superior, scrie Agerpres.

In sedinta de joi a Biroului Permanent Judetean a PSD Iasi se vor purta discutii privind situatia celor cinci

, a declarat primarul Mihai Chirica.

Intr-o rezolutie adoptata in sedinta organizatiei municipale, se mai ca excluderea domnului Mihai Chirica din partid reprezinta "un risc absolut gratuit pentru PSD pentru ca face imposibila o viitoare victorie a acestui partid la alegerile locale din 2020 pentru Primaria Iasi, iar PSD Iasi nu-si permite sa piarda primaria celui de-al doilea oras al Romaniei".

Totodata, cei din filiala locala cred ca prin excluderea lui Mihai Chirica se transmite un semnal extrem de negativ atat la nivel regional cat si pe plan local membrilor si simpatizantilor de partid, "inoculand ideea ca oricine isi permite sa aiba initiativa poate fi oricand scos pe usa din dos a PSD".

Comisia de etica a organizatiei judetene PSD Iasi a propus, marti seara, Biroului Permanent Judetean al partidului excluderea primarului Chirica din PSD, ca urmare a atacurilor repetate pe care acesta le-a avut la adresa liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, precum si sanctionarea celorlalti patru membri ai organizatiei municipale.

Chirica: ''Se incearca destructurarea organizatiilor'' PSD

Edilul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat, miercuri, ca ''se incearca destructurarea organizatiilor'' PSD cu rezultate si a opinat ca ''partidul este furat in momentul de fata de cei care nu iubesc social democratia''.

"Cred ca partidul este furat in momentul de fata de cei care nu iubesc social democratia si se incearca destructurarea organizatiilor care au rezultat pentru a face culoar, probabil, altor formatiuni politice", a spus Chirica, intrebat despre situatia din partid.

Referitor la convocarea Biroului Permanent Judetean si organizarea unui CEx pentru excluderea sa, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a altor membri de partid, edilul a aratat ca ''este probabil o presiune pe care o suporta din partea Bucurestiului''.

''In spatiul public a aparut un singur punct de vedere, cel al secretarului organizatiei de la nivel national, si probabil ca pe aceasta presiune s-au grabit si dumnealor. In orice caz, primarii (...) impartasesc alte puncte de vedere. (...) Imi este greu sa cred ca nu este si domnul Dragnea implicat aici", a sustinut el.

Edilul a admis ca exista ''o ruptura'' intre el si conducerea judeteana a partidului

, a mai spus Chirica.

De asemenea, intrebat despre declaratiile critice facute la adresa conducerii partidului si la decizii ale guvernantilor, daca ar proceda altfel, edilul a subliniat ca tot ceea ce a ''pronuntat s-a demonstrat a fi adevarat.

"Cu siguranta nu. De fiecare data, tot ceea ce am pronuntat s-a demonstrat a fi adevarat. Nu am spus numai noi. Membrii de partid s-au aratat indignati de ceea ce s-a petrecut de-a lungul timpului. (...) Desigur, si cei care nu sunt aici, cei care nu sunt simpatizanti. Noi am luat un vot masiv. Vorbeam de zeci de mii din Iasi, sute de mii din judet, milioane de voturi din tara, care depasesc numarul membrilor de partid, desigur", a explicat Chirica.