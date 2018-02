"Afirmatia domnului Mihai Tudose, conform careia 'daca steagul acela (secuiesc) flutura in vant, toti cei responsabili de acolo flutura si ei langa steag', reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 1 si art. 15 din OG nr. 137/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Colegiul director a aplicat sanctiunea avertismentului contraventional, avand in vedere faptul ca domnul Mihai Tudose si-a cerut scuze public pentru aceste afirmatii", se arata intr-un comunicat al CNCD, transmis Agerpres.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor celor prezenti (sase).

Colegiul director al CNCD le recomanda formatorilor de opinie, inclusiv clasei politice, sa se abtina de la utilizarea unui limbaj neadecvat, de natura sa genereze discriminare.

Potrivit comunicatului, hotararea motivata va fi comunicata partilor, in termen legal, si este supusa caii de atac la instanta de contencios administrativ.

Afirmatiile de la care a pornit scandalul

Pe 10 ianuarie, la Realitatea TV, fostul sef al Guvernului a afirmat ca nu poate fi vorba despre autonomie pentru secui, comentand faptul ca UDMR, PCM si PPMT au cerut intr-o rezolutie comuna, semnata la Cluj, autonomia teritoriala a tinutului secuiesc, precum si un statut special pentru regiunea Partium.

"Fara a minimaliza sau ignora subiectul, parerea mea este ca anul acesta va fi unul al incercarilor de a baga batul prin gard, noi sa sarim la ei, ei la noi, si anul asta sa devina unul al certurilor, in loc sa fie al unirii. Nu sunt trei mari partide, e drept ca nu trebuie ignorati, dar eu va spun foarte simplu: am transmis ca, daca steagul secuiesc va flutura in vant, toti cei responsabili de acolo vor flutura langa steag. Nici nu poate fi vorba de o astfel de autonomie pentru secui. Cat timp cantau ei acolo, la ei in curte, e una, dar din punct de vedere legal lucrurile sunt foarte clare", declara atunci Tudose.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ulterior ca asteapta scuze de la Tudose si retragerea declaratiilor privitoare la autonomia teritoriala a tinutului secuiesc, pe care le considera "absolut inacceptabile". "In UE nu poti sa propui fara consecinte politice reintroducerea pedepsei capitale si dupa aceea sa spui pentru o comunitate mai mica sau mai mare ca nu esti de acord cu ideile comunitatii respective si se vor flutura, ca vor fi spanzurati, ca vor fi omorati", preciza Hunor, la RFI.

In data de 15 ianuarie, Mihai Tudose a sustinut ca declaratia sa "a fost gresit inteleasa". "Nu se poate vorbi despre autonomia unei bucati din Romania. Cand m-am referit la fluturatul pe steag, m-am referit la autoritatile statului, care trebuie sa aplice legea, mandatele lor fluturand pe steag, daca nu aplica legea", spunea Tudose.

Fostul premier a anuntat pe 1 februarie ca s-a prezentat la CNCD pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor.