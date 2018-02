"In general, cand vorbim de fenomene infractionale, abordarea acestora pleaca de la prevenire la combatere. Poate ati observat, noi am inversat putin ordinea, tocmai pentru ca in cadrul anchetelor pe care DNA le realizeaza am constat ca in ceea ce priveste achizitiile publice frauda in achizitiile publice sau fenomenul comiterii infractiunii de abuz in serviciu avem tipologii repetitive, avem moduri de operare care se repeta si din aceasta perspectiva am considerat ca intocmirea unui studiu in care sa aratam modurile de operare, tipologiile identificate in anchetele noastre pot fi un instrument extrem de util pentru celelalte institutii care au atributii in domeniul prevenirii coruptiei. In interventiile publice anterioare ale DNA, intotdeauna am insistat pe aceasta problema a prevenirii. Nu vom rezolva problema coruptiei in Romania doar arestand inculpati, doar trimitand in judecata functionari publici sau obtinand condamnari. Coruptia in Romania poate fi rezolvata daca efortul investigativ al procurorilor este dublat de masuri de prevenire si de educatie serioasa in anticoruptie", a declarat Kovesi in cadrul unei dezbateri cu tema "Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire".

De asemenea, Kovesi a tinut sa precizeze ca peste jumatate din activitatea DNA o reprezinta investigarea faptelor de abuz in serviciu.

"Plecand de la aceste concluzii, am demarat acest proiect si in cadrul DNA a fost constituit un studiu care se bazeaza pe solutiile de condamnare ramase definitive in anii 2016-2017 si in care procurorii au investigat fapte de abuz in serviciu, de fraude in achizitii publice. Peste jumatate din activitatea DNA o reprezinta investigarea faptelor de abuz in serviciu. Acesta este motivul si premisa de la care am plecat in constituirea acestui studiu", a mentionat sefa DNA, citata de stirileprotv.ro.