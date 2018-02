"In mediul privat, peste 50% dintre angajati nu au salariile brute marite, astfel incat sa aiba garantia contractuala ca salariul net nu va scadea fata de cel de anul trecut. Majorarea artificiala a salariului minim brut risca sa afecteze zeci de mii de companii care nu au resursele pentru a majora salariile. In administratia centrala, cresterea promisa de 25% a salariului net se dovedeste a fi doar o noua minciuna gogonata a guvernului PSD-ALDE. Iar in administratia locala, pentru a putea mentine salariile nete de anul trecut, primariile trebuie sa creasca bugetul alocat cheltuielilor de personal cu 21%, asta in conditiile in care au fost literalmente jefuite de guvern prin OUG 79 si prin legea bugetului de stat.

Majoritatea primariilor fie vor reduce salariile, fie vor da afara o parte dintre angajati. Asta este attitudinea PSD fata de romanii care isi castiga existenta prin munca cinstita, de dispret si batjocura. Si asta se intampla dupa un an cu o crestere economica de 7%...", a scris Ludovic Orban pe Facebook.