"Am vazut niste pareri personale (ale lui Jean Claude Juncker – n.r.). Am vazut pe un domn care este presedintele Comisiei Europene si care exprima niste temeri personale, care ne dadea un fel de amenintari sa modificam legile conform deciziilor Curtii Constitutionale. Probabil ca nimeni nu i-a spus ca amenintarea este ridicola si usor etilica. Toate deciziile CCR sunt luate in considerare de Parlament si intotdeauna sunt puse in acord proiectele legislative cu deciziile CCR. Nu de grija MCV, nu de grija aderarii la Schengen, ci pentru ca asa scrie in Constitutia Romaniei inca din 1991", a declarat Serban Nicolae, citat de stirileprotv.ro.

"Este o parere ridicola, pentru ca din punctul meu de vedere sa spui ca Parlamentul Romaniei trebuie sa respecte Constiutia Romaniei este si redundant si, in general, este jenant", a adaugat el.

Declaratia presedintelui Comisiei Europene

Daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi "in alti termeni", locul "natural" al tarii noastre fiind in zona Schengen, a declarat saptamana trecuta presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Juncker a vorbit despre propunerile de modificare a Legilor Justitiei din tara noastra, dar si despre Mecanismul de Cooperare si Verificare, respectiv aderarea la Schengen. "Locul natural meritat de Romania este in interiorul zonei Schengen si aceasta comisie nu va inceta pana cand MCV nu va fi abolit, pana cand Romania nu va fi recunoscuta in mijlocul statelor Schengen", a punctat presedintele Comisiei.

Totusi, el a evidentiat ca, daca Legile Justitiei raman in forma actuala, aceste discutii se vor purta "in alti termeni".



"Daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni. Asteptam deciziile Curtii Constitutionale si daca totul decurge cum trebuie, trebuie sa asiguram Romaniei locul sau in spatiul Schengen, pentru ca romanii nu merita sa fie tratati ca cetateni de mana a doua", a evidentiat Jean-Claude Juncker.