Intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, cum i s-a modificat salariul incepand cu data de 5 februarie, el a sustinut ca nu stie. "Inca nu stiu cum s-a modificat, ce s-a modificat, nu m-a interesat foarte tare subiectul asta. Nu ma intereseaza, eu n-am venit in Parlament (...) pentru salariu, am venit ca sa fac treaba si initiative pentru oameni'', a precizat Radulescu, relateaza Agerpres.

Deputatul PSD ramane totusi la ideea ca un parlamentar nu castiga suficient daca vrea sa arate civilizat.

"Daca un parlamentar trebuie sa fie parlamentar civilizat, sigur ca ar trebui sa se comporte si sa arate ca un parlamentar. Daca vrem sa venim in blugi, tenisi, sigur ca nu trebuie sa faci mari eforturi. Dar, daca vrei sa vii civilizat, cum e un parlamentar al unei tari europene, si, mai mult, pleci in strainatate, atunci trebuie sa ai decenta sa-ti cumperi costume, cravate, camasi, pantofi si asa mai departe. Si pentru banii care se dadeau atunci sigur ca nu-ti ajungea sa-ti iei nici macar un costum. (...) Eu mi-am luat totdeauna costume din banii pe care i-am castigat si care sunt in declaratia mea de avere", a spus Radulescu.