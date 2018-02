"In ultimul test IMM, de la sfarsitul anului trecut, 87,7% dintre intreprinderi s-au opus acestei masuri. Numai unul din trei intreprinzatori a initiat si a dus la capat acele negocieri colective. Deci doi din trei intreprinzatori nu au facut acest lucru", a sustinut Jianu.

Potrivit acestuia, intreprinzatorii au luat aceasta decizie intrucat nu se stie inca in ce forma va iesi din Parlament ordonanta care prevede transferul contributiilor de la angajator la angajat.

"PSD deja a dat declaratii ca legea ar putea sa fie schimbata in Parlament. Deci intreprinzatorii nu au siguranta faptului ca, daca a plecat o ordonanta de urgenta intr-o forma din Guvern, ea va avea aceeasi forma cand va fi votata in Parlament si atunci doua treimi din ei au ales sa astepte sa vada cum va iesi legea din Parlament", a aratat Jianu.

Ca alternativa, aceste firme au ales alte modalitati de a compensa scaderea salariilor nete, precum premii, prime, bonusuri.

"Si in mediul public sunt categorii intregi unde salariile scad, iar noi am avertizat asupra acestui lucru. Am cerut ca aceste masuri sa fie discutate cu minimum sase luni inainte, tocmai pentru ca aceasta masura sa fie inteleasa si asimilata. Ganditi-va ca vorbim si de oameni din mediul rural, care au si ei un chiosc la tara sau o mica fabricuta. Au auzit si ei la televizor pe mai mule voci, fiecare vine si spune intr-un mod sau altul, iar oamenii nu mai inteleg cum sa aplice si nici nu au timpul necesar sa puna in aplicare acest lucru", a continuat Jianu, amintind si de haosul creat de formularul 600.

El a propus ca lucrurile sa fie discutate pe larg, apoi sa fie facuta o schimbare aprobata si acceptata de catre toti.

"Acum, daca e sa tragem o concluzie: este un haos generalizat. Mediul public nu stie exact cum stau cu salariile, o sa vedeti iar hotarari de Guvern, ordonante de urgenta de schimbare, iar mediul privat nu stie cum se aplica in acest moment. Scriptic, la ora actuala aproape doua milioane de angajati au salariile mai mici, daca e sa ne uitam scriptic, fara sa luam in calcul faptul ca intreprinzatorii gasesc alte formule de premiere a angajatilor, asa incat netul lor sa nu scada", a adaugat presedintele CNIPMMR.