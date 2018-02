Chestionat care a fost motivul pentru care a fost amanat din nou, la comisii, proiectul de lege privind Statutul Casei Regale, raspunsul presedintelui Camerei Deputatilor a fost: "Pentru ca se poarta discutii care vor fi finalizate in aceste zile cu reprezentantii Casei Regale pentru a se gasi care este forma in primul rand constitutionala si in al doilea rand fireasca in care poate fi adoptata aceasta lege".

"Nu e vorba de legea in sine, e vorba de: daca sau nu se infiinteaza prin lege o institutie care sa fie numita Casa Regala", a completat social-democratul, citat de capital.ro.