Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Ponta a fost intrebat de jurnalisti despre declaratia lui Dragnea si daca liderul PSD este prieten cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

"Voi ati vazut ca a mintit? Dragnea mincinosul. Vorbea in oglinda Dragnea, care este mincinosul national. Ati vazut, a zis ca am denunt, nu e niciun denunt. (...) Domnul Dragnea cred ca o are pe doamna Kovesi (prietena - n.r.), dar s-ar putea sa nu mai tina mult. Era iubire acolo", a raspuns Ponta, potrivit Agerpres.

Reactia lui Ponta vine dupa ce Liviu Dragnea a afirmat luni ca nu discuta cu turnatorii si santajistii.

Intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia in cazul in care se va demonstra ca Victor Ponta a mers la DNA in calitate de martor, Dragnea a spus: "Mie nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii. In al doilea rand, inclusiv astazi, cererea pe care a ticluit-o la sfatul celor doua prietene pe care le are in DNA este in fapt o plangere penala in care ma acuza de intimidarea martorilor. Trei - denuntul public facut la Hotnews l-a vazut toata lumea si il poate reciti toata lumea. Patru - eu nu ma duc pe discutia de forma, ca nu scrie nicaieri 'denunt' sau este vorba de continutul acelei declaratii. Cinci - cu parere de rau spun, nu stie in ce s-a bagat", a declarat Dragnea, la Parlament.

Fostul premier Victor Ponta sustine ca va solicita DNA, printr-o cerere oficiala, sa i se comunice calitatea procesuala in dosarul in care liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, este anchetat si ii spune acestuia ca, daca ii aduce o copie dupa denuntul lui, isi va da demisia din Parlament. El ii transmite lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul.