"Este o petarda. Daca va aduceti aminte, anul trecut a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde pe care au lansat-o, ba ca nu exista raport, si pana la urma Viorel Stefan, care era ministru de Finante, a recunoscut, intr-un fel, ca nu este nicio gaura de 10 miliarde. Noi urmarim cu mare atentie ca din aceasta petarda sa nu faca galagie intr-un loc, ca sa vina cu o lovitura in alta parte, in rest, sunt povesti de adormit copiii. Eu m-am saturat de aceasta victimizare ieftina, care din pacate este preluata de altii care vad ca nu au dat o proba concreta pentru asertiunile lor, nu au dat o dovada, nu au nimic, nimic in spate pentru o asemenea sustinere. Si eu imi pun intrebarea: au ceva de ascuns oamenii astia? Demnitarii nu sunt in slujba cetatenilor, nu trebuie sa fie transparenti, nu trebuie sa se stie, au ceva de ascuns, le este frica?!", a declarat liberalul la Realitatea TV.

De asemenea, a tinut sa precizeze ca in perioada in care Calin Popescu-Tariceanu a fost premier, acesta dispunea de SPP.

"Tariceanu a avut SPP si ca premier fiind in batalie cu Basescu. (...) Nu a spus un cuvant despre lipsa de obiectivitate a SPP", mai spus Orban, citat de jurnalul.ro.