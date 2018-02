Chestionat daca isi va da demisia in cazul in care se va demonstra ca Victor Ponta a mers la DNA in calitate de martor, raspunsul social-democratului a fost: "Mie nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii. In al doilea rand, inclusiv astazi, cererea pe care a ticluit-o la sfatul celor doua prietene pe care le are in DNA este in fapt o plangere penala in care ma acuza de intimidarea martorilor. Trei - denuntul public facut la Hotnews l-a vazut toata lumea si il poate reciti toata lumea. Patru - eu nu ma duc pe discutia de forma, ca nu scrie nicaieri 'denunt' sau este vorba de continutul acelei declaratii. Cinci - cu parere de rau spun, nu stie in ce s-a bagat".

"Dragnea Mincinosul National tocmai a spus din nou la televizor ca eu l-am denuntat! Dar nu poate sa aduca o copie dupa denuntul meu ca nu are bani! Asa mincinos care sa isi bata joc de toata lumea nu am vazut! Din respect pentru membrii si alegatorii PSD trebuie sa lamurim definitiv acest lucru ! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum urmeaza : el daca aduce o copie dupa denuntul (pretins) al meu in aceeasi zi imi dau demisia din Parlament si nu voi mai face politica / daca insa ii aduc eu un document oficial care sa ateste inca o data ca sunt un simplu martor ( ca si Teodorovici, Grindeanu, etc) si nu am depus niciodata vreun denunt penal contra lui atunci isi da el demisia din Parlament si din PSD!! Simplu si clar - hai mai Dragnea Mincinosule, ai curaj?", a propus Victor Ponta duminica seara.