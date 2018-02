Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se desfasoara un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Ponta a reactionat la declaratia pe care Liviu Dragnea a facut-o, duminica seara, potrivit careia fostul prim-ministru social-democrat s-ar fi aflat printre denuntatorii de la DNA.

"Domnul Dragnea a mai spus ieri, probabil la suparare, ca sunt denuntator in dosarul domniei sale si cred ca de data asta nu este o chestie intre doi oameni, ci chiar este ceva important. Totusi, milioane de oameni m-au votat pentru prim-ministru, sef de partid si trebuie sa stie adevarul, motiv pentru care astazi voi depune o cerere la DNA, pentru a mi se preciza daca am calitatea de martor, cum au foarte multi altii, sau daca am calitatea de denuntator. Domnul Dragnea poate, astazi, sa faca o copie de pe declaratia mea. Am inteles ca nu are bani. Ii dau eu astazi bani ca imi iau salariul si poate sa copieze cele cinci pagini, cred ca are declaratia mea de martor. (...) Sunt foarte serios. Daca domnul Dragnea aduce o hartie, denuntul meu, sau daca DNA spune ca sunt denuntator, tot astazi imi dau demisia din Parlament si ati scapat de mine din politica. Daca va aduc hartia din care rezulta ca sunt martor sau domnului Dragnea ii vine mintea la cap si scoate declaratia de martor, nu mai este chestie de scuze, trebuie sa isi dea demisia din Parlament, pentru ca milioane de oameni au fost mintiti. Este simplu, o hartie si dovada", a afirmat Ponta, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca nu a depus niciodata un denunt penal, acuzandu-l din nou pe Liviu Dragnea ca a mintit.

"Nu am depus in viata mea niciun denunt penal, nici impotriva domnului Dragnea. (...) Am crezut atunci ca inca mai are bun simt si obraz. Acum este clar ca isi bate joc de milioane de oameni. Nu e vorba de mine si de el. Nu este un conflict personal. Este vorba de milioane de oameni care m-au votat ca si candidat PSD. Domnul Dragnea nu a candidat niciodata pe persoana fizica, ci pe liste. Este vorba de sute de oameni, colegi, care m-au sustinut atatia ani si ei trebuie sa stie. Ori eu sunt un denuntator si, bun, nu mai pot sa plec din PSD, dar pot sa imi dau demisia din Parlament imediat, ori domnul Dragnea este cel mai mare mincinos din istoria politicii romanesti, dupa Basescu sau l-a depasit, si trebuie sa plece imediat din Parlament si din PSD", a sustinut Ponta.