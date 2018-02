Fostul sef al statului a acuzat-o Laura Codruta Kovesi ca a mintit intr-o declaratie acordata Euronews, in care ar fi spus ca, prin modificarile legilor justitiei, procurorii au fost subordonati politic, cand de fapt este intarita independenta magistratilor.



"A facut un efort formidabil in 2015 si la inceputul lui 2016 sa-i dovedeasca lui Iohannis ca poate fi utila. A fost perioada cea mai neagra a DNA, cand foarte multi oameni au fost arestati degeaba. A obtinut al doilea mandat la DNA. Nu conta ca distruge oameni. (...) A decredibilizat institutia. Administreaza DNA in favoarea intereselor ei de publicitate. Azi am vazut-o mintind cu nerusinare la Euronews, unde spunea ca prin noile legi, procurorii au fost subordonati politic. Prin aceste legi noi e intarita independenta magistratilor", a spus Traian Basescu la Romania Tv.

In ceea ce priveste dosarul Microsoft, presedintele PMP considera ca Laura Codruta Kovesi ar fi trebuit sa fie la curent cu faptul ca cei opt ministri pentru care s-a cerut urmarire penala nu mai indeplineau conditiile pentru a fi cercetati.

"Sincer, ea a stricat mentalitatea, sa o indrepte. Una din marile greseli a fost si acel arogant 'noi suntem DNA'. A facut din DNA mosia ei. Ar fi bine sa o tina cu mandatul sa indrepte ce a stricat – sa-si inlature procurorii slugi", a completat senatorul, citat de stirileprotv.ro.

