"Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul Comitet Executiv sa se prelungeasca termenul de depunere a Declaratiei 600 si, de asemenea, sa ramana un singur formular. In consecinta, am luat decizia, in prima sedinta de Guvern, sa prelungim termenul de depunere pana pe 15 aprilie, pentru a da posibilitatea Ministerului Finantelor Publice ca, pana pe data de 1 martie - deci inainte de termenul de 15 aprilie, cand trebuia depusa aceasta declaratie, dar si inainte de 25 martie, cand trebuia facuta prima plata - (...) sa propuna un model care sa prevada o singura declaratie si o singura plata anuala pe toti cei care au activitati independente. Deci pana la 1 martie avem o solutie", a spus Dancila, intr-o interventie telefonica la Romania TV, potrivit ziare.com.

Chestionata daca vor fi amendati cei care nu vor plati pana la 25 martie, raspunsul premierului a fost: "Nu se pune aceasta problema. Noi cautam solutiile pe care le asteapta multi din partea noastra si pe care domnul presedinte Dragnea le-a propus in cadrul Comitetului Executiv National".

Pe 31 ianuarie, premierul a anuntat ca depunerea Declaratiei 600 se amana pana pe 15 aprilie, iar plata se va face doar o singura data pe an.