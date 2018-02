"Eu cred ca, intr-o luna, in maxim doua luni, Guvernul, Coalitia va prezenta public care este forma acestui proiect de lege, dupa care sa inceapa procedurile de transparenta, de dezbatere si intalniri ale Ministerului Muncii, ale presedintilor de comisii de specialitate din Parlament cu organizatiile de pensionari, cu alte structuri din societatea civila, pentru ca atunci cand vom intra in procedura parlamentara, lucrurile sa nu treneze foarte mult", a declarat social-democratul la Romania TV.



"Nu vrem sa scadem pensiile, dimpotriva, si atunci este nevoie pentru a indrepta aceste lucruri de o suma, nu mica, si se lucreaza in aceste zile, in aceasta perioada, la variante prin care sa se gaseasca sustenabilitatea si, ca sa vorbesc mai pe romaneste, care este cel mai bun calendar si cea mai buna data de la care sa inceapa sa intre in vigoare legea si esalonarea pe an in asa fel incat sa poata fi posibil sa fie sustinut acest efort financiar, care este destul de mare, dar care este necesar", a completat el, citat de stirileprotv.ro.