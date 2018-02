"Daca Guvernul va trimite la Parlament, va cere fundamentat una sau mai multe modificari (la legea salarizarii - n.r.), sigur ne vom uita cu atentie, nu este nimic imposibil. Dar, in continuare, este foarte important din partea Guvernului sa prezinte in fiecare zi informatii prin toate mijloacele, sa iasa ministrul Muncii, sa intre prin telefon, sa faca conferinte de presa, sa explice, sa arate, sa scrie, sa deseneze, sa prezinte exemple, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in spatiul public. Este o obligatie fundamentala a ministrului Muncii in aceasta perioada si sunt convins ca va face este lucru, si al tuturor comunicatorilor din partea si a PSD si a colegilor de la ALDE sa explicam acest lucru", a afirmat Liviu Dragnea la Romania TV.

El a adaugat ca, daca vor fi efecte negative ale legii salarizarii, "nimeni nu sta pe ganduri sa le rezolve", scrie Agerpres.



"Daca vor fi lucruri, efecte negative ascunse care nu au fost ascunse, nu sta nimeni pe ganduri sa le rezolve, dar sa ne uitam cu atentie. Dar nu sunt de acord sa modificam o lege prin care sa ducem salarii ale unor functionari la sute de milioane, nu sunt de acord. Nu sunt de acord ca un functionar dintr-un minister sa aiba salariul mai mare decat al unui ministru al Guvernului", a adaugat Dragnea.