"Trebuie spus foarte clar ca urgenta numarul 1 in momentul de fata, in ceea ce priveste DNA-ul, este reabilitarea credibilitatii institutiei, pentru ca au avut atatea esecuri in ultima perioada incat ceva trebuie sa se intample acolo. Noile legi ajuta foarte mult la credibilizarea institutiei, la nivelul Parchetului General, pentru ca DNA-ul e parte a Parchetului General, pentru ca nu mai permite sa aduca procurori de parchet de judecatorie sa ii faci procurori de parchet general. (...) Trebuie adus DNA-ul macar la nivelul si credibilitatea pe care le avea in timpul lui Morar, cand nu prea plecau dosare fara probe consistente. Au fost dosare ratate si in timpul lui Morar, si e firesc sa fie un procentaj de rateuri ale procurorilor, dar ce se intampla acum, cu dosarele, in ultima perioada, este inacceptabil", a spus Traian Basescu.

Liderul PMP a mai afirmat ca nu stie ce decizie va lua presedintele Klaus Iohannis dupa finalizarea raportului Inspectiei Judiciare, dar, in opinia sa, sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ar trebui schimbata, scrie Agerpres.



"Mi-e foarte greu sa va spun ce decizie va lua presedintele. Daca tine la institutie ar trebui sa o schimbe destul de repede. De asemenea, ministrul Justitiei ar trebui sa aiba o atitudine dupa finalizarea raportului Inspectiei, nu mai poate ramane asa", a mai precizat Basescu.

Totodata, fostul sef al statului a acuzat-o Laura Codruta Kovesi ca a mintit intr-o declaratie acordata Euronews, in care ar fi spus ca, prin modificarile legilor justitiei, procurorii au fost subordonati politic, cand de fapt este intarita independenta magistratilor.