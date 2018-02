"Legile justitiei au fost adoptate de Parlament. CCR s-a pronuntat pe doua legi, articolele declarate neconstitutionale vor fi modificate. Deci deciziile CCR vor transpuse in legislatie foarte repede. Celelalte articole au fost declarate constitutionale, ceea ce este foarte important", a afirmat Dragnea, la Romania TV.

El a sustinut ca legislatia trebuie sa creeze conditii pentru protejarea judecatorilor astfel incat acestia sa ia decizii "neinfluentati direct sau indirect".

"Foarte important pentru statul roman este ca legislatia romaneasca sa creeze conditiile si sperantele ca judecatorii nu mai pot fi influentati, sa nu mai existe sanse, posibilitati care sa dea senzatia unora ca sunt presati. Deci legislatia trebuie sa creeze conditii ca judecatorii din Romania sa aiba toate prevederile legale care sa-i protejeze si sa le dea posibilitatea ca atunci cand iau o decizie, sa o ia neinfluentati direct sau indirect", a afirmat Dragnea.

Totodata, liderul PSD a afirmat ca au aparut prea multe informatii ca decizii ale unor magistrati au fost luate sub "anumite influente".



"Pentru ca au aparut prea multe informatii, declaratii, inregistrari in ultima perioada care arata ca anumite decizii ale unor magistrati au fost luate sub anumite influente venite din partea unor anumite institutii sau persoane. De aici pleaca o doza de neincredere in acest sistem, ceea ce nu e corect", a mai spus Dragnea.

Dragnea, despre discutia cu Iohannis: I-am aratat minciunile transmise de Angela Cristea comisarilor europeni

De asemenea, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane "netaxat"., a declarat Liviu Dragnea la Romania Tv, mentionand ca el a cerut sa vorbeasca cu seful statului si acesta a acceptat.

Acesta a adaugat ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti poate sa transmita minciuni si despre presedintele Romaniei.

"Astazi minte (sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti - n.r.) despre premierul Romaniei, poate ieri sau poimaine minte despre presedintele Romaniei. Despre mine a transmis tot timpul informatii, asta o stiu, sa fie sanatoasa, ii doresc foarte mult succes si multa sanatate", a spus Dragnea.

Liderul PSD a mai precizat ca i-a transmis sefului statului opinia sa, dar decizia este a presedintelui, scrie Agerpres.

"Dar i-am spus parerea mea, decizia a fost si este a dumnealui, este seful statului. Nu mi se pare corect ca presedintele Romaniei, indiferent care e, sa mearga la Bruxelles si nu presedintele sa fie cel care informeaza Comisia Europena, comisarii europeni, Parlamentul European, daca este cazul, despre situatia din Romania, ci merg alti cetateni cu diverse pozitii care supun ce se intampla in Romania, lucruri nereale. Si presedintele, in loc sa mearga acolo sa discute si sa obtina ceva pentru Romania, trebuie sa dea explicatii, ceea ce mi se pare incorect", a adaugat Dragnea.

Dragnea a mentionat ca presedintele nu l-a contrazis

In privinta relatiei cu seful statului, Dragnea a subliniat ca are toata deschiderea pentru a se intalni cu acesta.

"De cate ori o sa fie cazul o sa-l sun, de cate ori o sa ma caute, o sa raspund, daca va fi cazul sa ne intalnim, cu toata deschiderea. Am spus-o in seara desemnarii doamnei Dancila ca premier ca am apreciat foarte mult, nu numai eu, ci toti colegii de partid, faptul ca a ramas in limitele constitutionale, a respectat majoritatea parlamentara", a adaugat Dragnea.