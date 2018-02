"Nu am venit cu SPP, am venit cu un colaborator care e sofer. Fac asta de ani de zile, nu beneficiez, nu am avut de cand sunt presedintele Camerei relatii institutionale cu SPP, adica sa beneficiez de paza, protectie, masini si alte facilitati, am refuzat de la inceputul mandatului sa fac lucrul acesta pentru un motiv foarte serios: nu am incredere in seful acestei institutii, domnul Pahontu, pentru ca stiu de mult ca de foarte multi ani isi depaseste atributiile, de foarte multi ani foloseste aceasta institutie, angajati ai acestei institutii sa colecteze informatii, pe de o parte, iar pe de alta parte, sa incerce sa influenteze, cateodata a si reusit, oameni din Guvern, din partide intr-un sens sau altul", a afirmat Dragnea la Romania Tv.

El a adaugat ca seful SPP mergea la parchete sau vorbea cu procurori si judecatori pentru a transmite "anumite mesaje".



"Stiu din anii trecuti ca avea o practica foarte nociva, nu am informatii ca ar fi terminat cu aceste practici, ca mergea pe la parchete, instante sau vorbea cu procurori, judecatori, transmitand anumite mesaje. Toti cu cei care am vorbit spuneau ca majoritatea mesajelor erau, practic, de la dumnealui, in schimb spunea ca vin de la presedinti, de la presedintele de dinainte sau de la presedintele actual. Majoritatea celor care mi-au spus acest lucru de-a lungul timpului mi-au spus ca asta este parerea lor pentru ca niciunul nu credea ca presedintele Romaniei si cel de dinainte si cel actual l-ar fi folosit", a sustinut Liviu Dragnea.

"Ce informatii sa culeaga acest om despre un ministru ca sa-l protejeze? Sincer, ce informatii poate culege sa-l protejeze. Dimpotriva, majoritatea ministrilor cu care am vorbit, nu numai in 2017, ajunsesera la o stare de gluma, toti luau ca un fapt ca ofiterii SPP trebuie sa transmita lui Pahontu unde am fost, ce am facut", a mai subliniat Dragnea.

El a mentionat ca vicepremierul Paul Stanescu a spus acest lucru "cu subiect si predicat", scrie Agerpres.



"Unde scrie in fisa postului la SPP, la seful SPP, ca trebuie sa se bage in chestiuni politice, in viata interna a partidelor, in influentarea membrilor Guvernului? Asta este intr-adevar o chestiune de securitate nationala", a adaugat Dragnea.

Liderul PSD a mai spus ca nu crede ca presedintele Klaus Iohannis ar fi interesat unde merge un ministru si cu cine se intalneste, subliniind ca nici seful statului nu este protejat.