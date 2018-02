"Categoric, pe proiecte importante pentru tara, pentru romani, trebuie o colaborare intre presedintele Romaniei, Guvern, Parlament. (...) O divizare si o colaborare, care nu este buna intre aceste institutii, cu siguranta, nu vor aduce plusvaloare. (...) Voi avea o colaborare corecta atat cu presedintele Romaniei, cat si cu Parlamentul Romaniei", a declarat Dancila, duminica, intr-o interventie telefonica la Romania TV.

Totodata, sefa Guvernului a precizat ca va avea o relatie "corecta si transparenta" cu seful statului.



"Eu am vorbit intotdeauna despre echilibru si faptul ca avem nevoie de normalitate in Romania. Deci relatia pe care o voi avea cu domnul presedinte Klaus Iohannis va fi o relatie corecta, o relatie transparenta, o relatie care este necesara in Romania. (...) Faptul ca domnul presedinte Klaus Iohannis, respectand majoritatea parlamentara, m-a desemnat pentru acest post, cred ca (...) arata o responsabilitate mult mai mare din partea mea pentru a fi ceea ce oamenii au nevoie in ziua de azi - normalitate, echilibru si o colaborare comuna pe proiectele importante pentru Romania si pentru romani", a mai afirmat Dancila.

Dancila: Lunar, impreuna cu Dragnea si Tariceanu, vom avea o evaluare a activitatii fiecarui ministru

Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, scrie Agerpres

"Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom avea o evaluare a activitatii fiecarui ministru in parte. (...) Pe fiecare minister vom face aceste analize. (...) In functie de termene, de implementarea masurilor din programul de guvernare, vom face aceste analize. Deci si analizele le vom face tot in cadrul coalitiei de guvernare, asa cum este normal", a declarat Dancila, la Romania TV.

Colaborarea dintre Guvern si coalitia de guvernare va fi una "fireasca"

"Colaborarea este fireasca, vom avea intalniri saptamanale, vom avea informari, deci o colaborare foarte stransa, pentru ca, asa cum am spus din prima clipa, noi suntem un guvern politic, suntem un guvern PSD-ALDE", a aratat Dancila.

Totodata, ea a precizat ca, in prezent, la nivelul Guvernului, se analizeaza stadiul proiectelor care trebuie implementate in acest an.

"Am inceput deja sa ma intalnesc cu fiecare ministru pentru a discuta probleme foarte importante si ma refer la stadiul investitiilor si proiectelor pe care ministrii trebuie sa le implementeze in 2018 sau care sunt in curs de implementare, fondurile europene, situatia pe fiecare minister in parte, (...) stadiul transpunerii directivelor europene in legislatia romaneasca", a spus Dancila.

Ea a precizat ca a discutat cu membrii Cabinetului sau si despre stadiul pregatirii preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene, dar si despre stadiul depunerii proiectelor in cadrul Programului Centenar.

"La Guvern, am putea spune ca am demarat in forta si ca lucram cu foarte, foarte multa seriozitate", a mai afirmat Viorica Dancila.