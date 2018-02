"Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere despre statul paralel, a fost urmat de o serie de atacuri care au depasit cu mult cadrul jurnalistic normal. Imi rezerv dreptul de a da un scurt drept la replica ce se vrea a fi si o explicatie a ceea ce este statul de drept, in speranta ca vor intelege cei care trebuie sa inteleaga. Vorba aceea: ”bate saua, sa priceapa iapa”.

Elementele esentiale ale statului de drept sunt:

Prevalenta drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in fata institutiilor; Institutii alese democratic ce exercita puterea in baza legitimitatii date de votul alegatorilor, fara a exista interferenta institutiilor de forta. Parlamentul este expresia vointei romanilor si reprezinta institutia fundamentala; Separatia si controlul reciproc al puterilor,pentru a preintampina derapajele si excesele caracteristice abuzului de putere; Domnia legii(rule of law). Constitutia este legea suprema si fundamentala.

In aceste puncte, statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere.

Majoritatea romanilor vad cu ingrijorare ca Romania a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, inclusiv fata de primii ani de dupa 1990, cand o serie de institutii de forta nu se reformasera inca. In fiecare zi, la biroul de la Senat primesc sesizari din partea unor cetateni care condamna incalcari flagrante ale drepturilor si libertatilor. Cand merg in teritoriu, vorbesc cu oameni care imi impartasesc ingrijorarile lor. Pe prima pagina a ziarelor si la televiziuni, romanii au vazut o avalansa de cazuri care arata abuzurile comise de cei care lucreaza in asa-zisul camp tactic.

Noi dovezi legate de incercarile de denaturare a procesului democratic de catre statul paralel



Sunt multe semne de intrebare legate de incercarea de influentare a rezultatelor alegerilor prezidentiale din 2009, atunci cand sefi ai institutiilor de forta stateau la masa cu oameni politici. Avem si certitudini legate de abuzuri ale statului paralel impotriva oamenilor politici, in incercarea de a influenta momente electorale cheie. Un astfel de moment a fost in 2014, atunci cand a existat un mandat de supraveghere pe numele mai multor politicieni, printre care m-am numarat.

Nu in ultimul rand, intr-un stat de drept, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare. Din pacate, in Romania avem declaratii din partea celor care trebuie sa aplice legea, prin care este pus sub semnul intrebarii dreptul Parlamentului de a legifera.

Stiu ca cei care semneaza pe statul de plata al statului paralel vor merge pana in panzele albe pentru a nega evidentele. Vor spune ca nu exista statul paralel, ca in Romania drepturile si libertatile cetatenilor sunt respectate la virgula si ca toate dezvaluirile din presa sunt exceptii ce trebuie ignorate. Este ceea ce face UM Digi 24, unde nu am auzit un cuvant despre abuzurile la care sunt victime cetatenii.

Adevarul nu poate fi insa negat la nesfarsit. Mai mult, sper ca enuntand aceste adevaruri, in mod repetat, in spatiul public voi contribui la demascarea manipularii la care sunt supusi cei care apartin unei minoritati si care aleg sa iasa in strada pentru a proteja, fara voie, sistemul paralel", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.