Iata scrisoarea deputatului:

"Stimati membri ai Parlamentului European,

In calitate de membru al Parlamentului Romaniei, va cer cu toata consideratia sa reactionati public fata de maniera grosolana in care europarlamentarii Monica Macovei si Sven Giegold au incalcat si nesocotit Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 (privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie). Dupa cum sunt convins ca stiti deja, Directiva UE solicita in mod clar abtinerea de la a prezenta persoanele suspectate sau acuzate, in instanta sau in public, purtand uniforme penitenciare, pentru a evita sa se dea impresia ca sunt vinovate:

„(21) Atunci cand este fezabil, autoritatile competente ar trebui, de asemenea, sa se abtina de la a prezenta persoanele suspectate sau acuzate, in instanta sau in public, purtand uniforme penitenciare, pentru a evita sa dea impresia ca sunt vinovate.”

In data de 30 ianuarie 2018, la ora 18.00, in Parlamentul European, europarlamentarii Monica Macovei si Sven Giegold au fost organizatori si gazde ale expozitiei fotografice „Romania in strada. Vrem Justitie, nu coruptie”. Printre alte fotografii facute in timpul protestelor pe care le stimuleaza europarlamentara Monica Macovei, a fost expusa si una in care apar mai multi politicieni purtand uniforma penitenciara. ...Sunt doua mari probleme cu aceasta fotografie:

1. Cei mai multi dintre politicienii plasati grafic in uniforme penitenciare sunt persoane care nu au fost niciodata declarate vinovate de catre o instanta judecatoreasca. Mai mult, apare acolo si figura unei persoane care nu e nici macar suspecta sau acuzata de ceva!

2. Europarlamentarii Monica Macovei si Sven Giegold au organizat aceasta expozitie si au hotarat sa expuna in Parlamentul European o fotografie care incalca in mod grosolan prezumtia de nevinovatie prin „prezentarea persoanelor suspectate sau acuzate, (...) in public, purtand uniforme penitenciare, pentru a DA impresia ca sunt vinovate”!

Ca parlamentar roman, am incredere in buna dumneavoastra credinta si sunt convins ca nu veti lua decizia de a ignora aceasta scrisoare deschisa. Asigurandu-va de toata consideratia mea, va rog sa va ridicati public impotriva acestei grave incalcari a prezumtiei de nevinovatie, despre care fac vorbire atat Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, cat si articolele 47 si 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumita in continuare „carta”), articolul 6 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (CEDO), articolul 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice (PIDCP) si articolul 11 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

Am incredere ca nu veti ezita sa vorbiti public despre aceasta situatie foarte grava, deoarece sunt pe deplin convins ca sunteti un membru al Parlamentului European care nu ar incalca niciodata prezumtia de nevinovatie. Astfel de atacuri oribile la adresa fundatiei Drepturilor Omului nu pot ramane nesanctionate! Astfel de devieri scandaloase de la valorile europene esentiale nu sunt tolerabile!

Raman la dispozitia dumneavoastra pentru orice intrebari doriti sa-mi adresati si astept cu mult interes reactia dumneavoastra, ca europarlamentar, cu privire la comportamentul scandalos al colegilor dumneavoastra.

Cu salutari cordiale,

Liviu Plesoianu, membru al Parlamentului Romaniei".