"Va pot spune de pe acum ca nu sunt de acord cu prag la abuzul in serviciu. Pragul va permite foarte multor ticalosi sa scape. Pe de alta parte, sustin fara rezerve definirea abuzului in serviciu si a modificarilor de la Codul Penal in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia", a declarat liderul PMP, citat de ziaruldeiasi.ro.

Chestionat daca crede ca actuala putere politica va lua in calcul modificarea prin OUG a prevederilor privind aceasta infractiune, raspunsul senatorului a fost: "Vreau sa cred ca nu (se va schimba legea privind abuzul in serviciu prin Ordonanta de Urgenta – n.r.). Vreau sa cred ca aducerea in limite constitutionale a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala se va face legal, transparent, pentru ca in primul rand sunt circa 60 de articole care au fost constatate a fi neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala. Aceste articole trebuie corectate".