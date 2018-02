"Am remarcat in aceste zile o polemica in spatiul public, al carei obiect il reprezinta activitatea Serviciului de Protectie si Paza. Regret ca aceasta polemica priveste o institutie de ale carei servicii am beneficiat inca de la infiintarea ei si care s-a comportat ireprosabil in toti acesti ani, indeplinindu-si sarcinile fixate prin lege cu profesionalism si abnegatie, indiferent de contextul politic sau social. De altfel, activitatea Serviciului a fost apreciata si de partenerii nostri, fie ca este vorba de oaspeti ai statului roman, fie ca este vorba de responsabili politici si ai ONU din strainatate, care au beneficiat de protectia SPP. In cazul in care sunt responsabili politici care au de facut reprosuri in legatura cu unul sau altul dintre aspectele activitatii SPP, si cred ca exista probleme din aceasta cauza, ei trebuie sa actioneze institutional, in acord cu cadrul constitutional si legal existent, mai ales ca unii dintre ei sunt membri de drept in CSAT. Sa nu confundam institutia cu oamenii care, la un moment sau altul, o conduc", a scris Iliescu pe blog.

Potrivit fostului presedinte, "acest mod de a gandi si actiona a generat multe probleme in trecut, si va genera si acum, daca se continua acest mod de raportare la institutii", scrie Agerpres.

Ion Iliescu spune ca exista suficiente mecanisme institutionale pentru a rezolva asemenea situatii.

"Sa fie folosite, transparent si cu buna-credinta. Imi permit sa cred ca tocmai actuala subordonare a Serviciului fata de CSAT si din punct de vedere al controlului civil, Comisiilor de aparare, ordine publica si siguranta nationala din Parlament ofera o garantie privitoare la nepolitizarea activitatii sale. Trecerea SPP in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor nu ar face decat sa genereze noi polemici, cata vreme ministrul este un om politic. Daca toti cei care controleaza activitatea SPP actioneaza conjugat si coerent pentru cresterea increderii in institutii si in lege, se pot evita astfel de situatii, care nu servesc interesul public", mai spune fostul sef de stat.