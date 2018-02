"USR cere demisia imediata a ministrului de Externe, Teodor Melescanu! Romania nu e Polonia!

Ministrul de externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar Romania de Uniunea Europeana, asezand-o pe acelasi palier cu Polonia. Afirmatia de pozitionare politica potrivit careia tara noastra respinge intentia Bruxellesului de a conditiona finantarile europene de respectarea statutului de drept este folosita ca pretext pentru a nu tine cont de angajamentele pe care si le-a luat Romania fata de institutiile europene, odata cu aderarea la spatiul comunitar. In egala masura, este un nou atac la companiile multinationale, care-si desfasoara activitatea in Romania si care contribuie la sustinerea mediului privat prin crearea de mii de locuri de munca. De asemenea, domnul Melescanu pare ca doreste sa cultive, in paralel, un filon nationalist in constiinta publica, ceea ce ar ajuta in retorica anti-UE.

Ba mai mult, la intalnirea de saptamana aceasta cu omologul polonez, Jacek Czaputowicz, Melescanu a dat de inteles ca Romania va sustine Polonia in cazul in care Consiliul Uniunii Europene va adopta vreo decizie in virtutea Articolului 7 al Tratatului UE, care prevede suspendarea drepturilor de vot ale Poloniei din cauza situatiei sistemului judiciar polonez. Intelegem de aici ca Romania ar vrea sa fie ca Polonia, sa primeasca in continuare fonduri europene, dar sa continue sa schimbe legile justitiei fara a tine cont de numeroasele semnale de alarma primite din partea partenerilor externi.

Le reamintesc celor care ii stabilesc declaratiile domnului Melescanu ce prevede Art. 11 alin.1 din Constitutie, potrivit caruia statul roman 'Se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte'. De asemenea, ar trebui sa-si aduca aminte de conditionalitatile ex-ante pe care le are Romania, din care 5 sunt inca neindeplinite, iar Comisia Europeana se pregateste deja sa ne trimita scrisori de pre-suspendare a fondurilor europene. Pierderea acestor fonduri si pozitionarea impotriva Uniunii Europene, aceasta este calea cea mai sigura de a condamna Romania la subdezvoltare si izolare, o intoarcere abrupta la saracia anilor ‘90.

Teodor Melescanu ar trebui sa-si dea demisia din functia de ministru imediat, pentru ca romanii nu sustin izolarea tarii fata de Europa si nici nu au votat pentru asta.", a scris Dan Barna pe Facebook.