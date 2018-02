"Asa cum am avertizat, apar primele taieri de salarii in invatamant! PNL solicita PSD-ALDE masuri urgente ca niciun salariu sa nu scada!

Personalul didactic cu norma partiala are, ca urmare a masurilor PSD -ALDE leafa mai mica sau egala cu impozitele datorate la stat! Personalul auxiliar din scoli si gradinite, prost platit, de obicei angajat cu jumatate de norma sau chiar mai putin, va trebui sa aduca bani de acasa, pentru ca salariul este depasit de taxele puse pe munca. PSD-ALDE au inventat salariul negativ iar sectorul public cel mai afectat este educatia.



Liviu Dragnea s-a angajat public asupra faptului ca niciun salariu din sectorul public nu va scadea de la 1 ianuarie 2018. Acum, cand se intocmesc statele de plata, tot mai multe categorii profesionale afla ca vor avea salariile taiate. Olguta Vasilescu, ministrul care l-a pacalit si pe Liviu Dragnea si milioane de angajati din Romania, ne confirma cu cinism ca vor fi taieri si de 40% pentru unii angajati!

PSD-ALDE pun in pericol buna desfasurare a anului scolar 2017/2018, pentru ca este greu de crezut ca oamenii care vor ramane fara lefuri vor mai continua activitatea in scoli. Au fost destul umiliti! I-au mintit in nu mai putin de 3 randuri pe dascali pacalindu-i ca le vor creste lefurile.

Anul 2018 devoaleaza acum marea inselatorie si manipulare careia i-au cazut victima atatia romani. Investitiile in educatie s-au rezumat, in tot anul 2017, la inaugurarea de toalete mutate din spatele curtii.

Atrag atentia ca banii pentru salarii, prevazuti in buget, nu ajung pana la sfarsitul anului 2018, lefurile sunt taiate iar, de la toamna, se anunta marea inchidere si comasare de scoli", a scris Raluca Turcan pe Facebook.