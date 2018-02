"Domnul Orban are mai multe probleme, dar are o problema de aritmetica. Daca adunam toate voturile, se vede ca fara voturile noastre ar fi trecut acest Cabinet, pe de-o parte, pe de alta parte, eu asa tin mine si trebuie verificat daca gresesc sau nu ca acest Cabinet a primit mai multe voturi decat Cabinetul Grindeanu si Guvernul Tudose", a spus Kelemen Hunor la Europa FM, cu privire la afirmatia lui Ludovic Orban potrivit careia fara voturile UDMR Guvernul Dancila nu ar fi trecut in Parlament.

El a comentat si afirmatia liderului PNL referitoare la convingerea parlamentarilor din coalitie de a nu vota Cabinetul Dancila.

"Mi-a zis si mie Ludovic Orban, cand am baut o cafea luni dimineata, acest lucru si am spus: 'Ludovic, daca vrei sa-mi faci curte, gaseste un alt text. Asta merge la copii mai tineri, nu la mine'. Deci, sa-mi spui mie si sa si cred ca parlamentarii ALDE si PSD prind curaj in functie de comportamentul meu, inseamna ca ma supraestimezi sau ma subestimezi cand crezi ca te cred cand spui asa ceva. Deci, nu merge. Chiar e o chestiune atat de banala si atat de simpla. Totusi, sa ma crezi atat de naiv ca eu te cred cand spui ca celalalt prinde curaj in functie de cum ma comport eu. Chiar e de rasul lumii", a afirmat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, liderul PNL nu avea niciun plan in cazul in care Cabinetului Dancila nu ar fi trecut de Parlament.

"Eu am zis: OK, hai sa zicem ca pica Guvernul Dancila. Ce urmeaza? Pai nu stim, vorbim dupa aceea. Am spus: Nu se poate. Deci, dupa 27 de ani, eu nu accept. Daca vrem sa construim ceva, atunci incepem discutiile cu saptamani, cu luni inainte, stabilim ce e de facut, fiindca altfel nu se poate, inainte de vot sa imi spui ca nu stiu ce vreau sa fac dupa, dar sa fii de acord cu mine si apoi vedem ce facem, nu se poate, indiferent de cine este vorba", a spus presedintele UDMR.

Kelemen Hunor a sustinut ca nu exista dialog intre partidele din Opozitie

a explicat presedintele UDMR.

El a evidentiat totodata ca este "adevarat si ca, daca ai castigat alegerile, nu ai voie sa faci ceea ce vrei", punctand ca acest lucru ar insemna ca nu se tine cont de democratie, scrie Agerpres.

"Si la Cotroceni presedintele avea niste semnaturi de la PSD-ALDE. Aritmetic aveau 9-10 semnaturi peste voturile necesare pentru Guvern. Ce sa faca domnul Iohannis cand nu avea nicio oferta din partea domnului Orban?", a mai declarat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, Ludovic Orban "mai face o greseala", pentru ca lasa impresia ca se lupta cu PSD, dar de fapt de fiecare data cand are posibilitatea "mai baga un cutit" in cei de la UDMR.

Hunor: "Nu va castiga nimic. Nu va da jos PSD bagand cutite in noi"

El a sustinut ca este posibil ca Guvernul sa fi fost votat si de parlamentari liberali.

"Inseamna ca au votat si de la PNL, ca altfel nu iese, pentru ca astia nu s-au inmultit prin divizare, pesedistii, cineva a mai dat cateva voturi", a conchis presedintele UDMR.