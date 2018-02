"Dansul a recunoscut foarte clar ca ceea ce trebuie facut este ca in Romania sa se respecte deciziile Curtii Constitutionale, ceea ce, cu tot respectul, este o chestiune de care nu aveam nevoie, pentru ca stim cu totii ca este un principiu fundamental al functionarii statului de drept - respectarea deciziilor Curtii Constitutionale, bune sau proaste, care ne convin sau care nu ne convin.



Din acest punct de vedere, noi ne aflam intr-un dialog la ora actuala, un dialog destul de constructiv, in care avem puncte de vedere. Ni le vom sustine si vom da si explicatiile necesare atunci cand se va incheia acest proces. Suntem insa intr-un proces de postlegiferare, inainte de intrarea in vigoare a acestor legi, care au fost adoptate si va trebui sa vedem foarte clar ce din aceste legi, concret, ce anume creeaza probleme", a afirmat seful diplomatiei romane la un post de televiziune.



In egala masura, el a apreciat ca "nu exista nimic in cele trei legi adoptate care sa aduca atingere independentei justitiei sau bunei functionari a justitiei. Aceasta este, de fapt, realitatea", a conchis Melescanu, citat de stirileprotv.ro.

"Daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni. Asteptam deciziile Curtii Constitutionale si daca totul decurge cum trebuie, trebuie sa asiguram Romaniei locul sau in spatiul Schengen, pentru ca romanii nu merita sa fie tratati ca cetateni de mana a doua", a evidentiat miercuri Jean-Claude Juncker.