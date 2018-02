"Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului sa calce in picioare propriul regulament. Liviu Dragnea, dupa ce si-a pus la unul dintre butonii de la mana Guvernul, astazi a reusit, sfidand orice norma parlamentara, sa isi anexeze si Parlamentul pentru ca Partidul Miscarea Populara, pe nedrept, prin abuz, a fost exclus din Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Nu s-a mai intamplat niciodata un asemenea abuz, pe care il condamnam. Si credem ca, pur si simplu, majoritatea si-a pierdut mintile. A trecut dincolo de orice logica tot ceea ce se intampla aici si Romania trebuie sa fie pregatita pentru tot ceea ce este mai rau", a spus Tomac, citat de dcnews.ro.

"Faptul ca ne-au exclus astazi din Biroul permanent, abuziv, si au dat locul PMP celor de la ALDE arata cat de disperati sunt si cat de mult vor sa controleze totul. Este un fapt pe care il condamnam cu toata fermitatea si, pentru ca nu ne temem de abuzurile PSD, astazi am luat decizia, in grupurile reunite ale PMP, sa incepem o noua campanie in ceea ce priveste curatarea Parlamentului de nulitati", a adaugat deputatul PMP.

Liderul deputatilor PMP a aratat ca s-ar putea face o contestatie la Curtea Constitutionala, insa nu s-a intrunit numarul necesar de semnaturi.

"Putem contesta la CCR aceasta decizie, dar, atat timp cat celelalte partide parlamentare au agreat aceasta propunere a PSD, nu avem numarul necesar de semnaturi pentru a contesta aceasta hotarare abuziva astazi, prin care un partid parlamentar ales de sute de mii de romani, care a ajuns in Parlament, ramane fara responsabilitatile care ii revin conform Regulamentului Camerei Deputatilor", a adaugat deputatul.