"Greseala de protocol sau mesaj clar privind directia Romaniei in UE?

Guvernul Romaniei, investirea noului cabinet. Pentru prima data dupa multi ani in care steagul Uniunii Europene a stat langa cel romanesc, asa cum se intampla in cazul cabinetului Ciolos sau chiar cel condus de Victor Ponta, acesta a fost indepartat din poza oficiala.

Se intampla in anul de pregatire a preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE si in conditiile in care doamna premier a fost europarlamentar pentru noua ani", arata Platforma Romania 100, potrivit digi24.ro.