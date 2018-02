"Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este un prieten al Romaniei. Tin enorm de mult la prietenia lui Juncker si la atasamentul si disponibilitatea pe care le-a aratat totdeauna fata de tara noastra. Va trebui sa vad textul original pentru a-mi putea face o parere. Am toata disponibilitatea pentru a intalni oficiali europeni si as prefera ca cei care vin sa fie si avizati pe aceste subiecte si sa discutam in detaliu

Si eu sunt preocupat de perceptia care s-a creat la nivelul CE si la nivelul Parlamentului. Si eu sunt mai mult decat preocupat, sunt chiar ingrijorat, pentru ca este o perceptie care nu e conforma cu realitatea. De aceea, cred ca numai printr-un dialog direct vom putea sa lamurim lucrurile si sa ridicam aceste preocupari", a declarat liderul ALDE la un post de televiziune, citat de stirileprotv.ro.