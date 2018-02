El a precizat, intr-o conferinta de presa, ca, in urmatoarea perioada, eforturile ALDE vor viza o crestere economica sustenabila.



"Pe zona economica ne vom afirma mereu intentia, pe care am si anuntat-o, de interventie minima a statului in economie, prin simplificarea si reducerea reglementarilor, interoperativitate institutionala si egalitate de tratament intre cetatean si stat sau, mai bine zis, intre contribuabil si stat", a explicat Tariceanu.

Potrivit acestuia, pe agenda ALDE nu figureaza impozitul progresiv, ci mentinerea cotei unice si a unui nivel redus de fiscalitate, ca stimulent economic, scrie Agerpres.

ALDE se va concentra, a adaugat Tariceanu, si pe sustinerea capitalului romanesc, realizarea unor mari proiecte la nivel national, cum ar fi construirea de autostrazi sau cele legate de Centenar, reevaluarea politicilor publice in domeniile Educatiei si Sanatatii, dar si pe o mai buna colaborare in interiorul coalitiei, intre Parlament si Guvern.