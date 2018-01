"Mesajul inaltului oficial european raspunde astfel invitatiei la dialog lansate de Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si de actualul Prim-Ministru al Romaniei, Viorica Dancila, cu ocazia discursului de investitura din Parlamentul Romaniei.

Din mesajul oficialului european reiese atat dreptul Romaniei de a adera la spatiul Schengen, cat si posibilitatea ca recomandarile Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) sa fie indeplinite pana la finalul mandatului actualei Comisii, care expira in anul 2019.

In plus, discutiile purtate la Bruxelles releva faptul ca Romania a realizat in ultimele luni toate demersurile necesare pregatirii adecvate a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, avand capacitatea de a exercita in bune conditii viitorul sau rol", mentioneaza sursa citata.