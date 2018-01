"Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis. Am acelasi punct de vedere. De fapt si domnul Juncker a spus, poate cu alte cuvinte, acelasi lucru. Legile Justitiei vor fi puse in acord cu deciziile CCR. Sunt deja doua legi care au iesit de la Curte si se intorc la Parlament. Va urma si a treia lege, sa vedem ce decide Curtea.

De asemenea, sustin acelasi punct de vedere, ca e o problema care tine de Romania si e bine ca noi sa rezolvam aici si sigur ca vom gasi, nu avem de ce sa nu gasim punctele de vedere comune pentru ca obiectivele pe care si noi le avem si inteleg ca toata lumea de buna credinta le are - si anume independenta justitiei sa nu fie afectata. (...) Deci, nu vad de ce am avea puncte de vedere diferite", a afirmat Dragnea la Palatul Parlamentului.

Dragnea a mentionat ca Legile Justitiei nu mai raman in forma adoptata

Intrebat in legatura cu afirmatia presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitoare la faptul ca daca Legile Justitiei raman asa cum au fost votate, atunci discutia pe Schengen se va purta in alti termeni, Dragnea a mentionat ca Legile Justitiei nu mai raman in forma adoptata, pentru ca vor fi modificate in acord cu deciziile CCR.a adaugat Dragnea.

El a subliniat ca prevederile declarate neconstitutionale nu sunt fundamentale, iar restul articolelor au fost declarate constitutionale.

"Acum, eu ce am citit dupa deciziile luate de CCR - restul articolelor care nu au fost declarate neconstitutionale au fost declarate constitutionale, ceea ce este un lucru foarte bun. Proiectele se intorc la Parlament, oricine poate ataca la CCR si numai judecatorii Curtii stiu exact cum sa interpreteze Constitutia, in Parlament se mai poate gresi. Nu este vorba despre niste prevederi fundamentale. Desigur, oricare articol este important. Asa a fost o interpretare pe care a dat-o comisia speciala si vom repara in Parlament", a adaugat liderul PSD, potrivit Agerpres.

Dragnea nu vede de ce aceste legi sa fie intarziate

a mai spus Liviu Dragnea.

Miercuri, la Bruxelles, presedintele Iohannis a declarat ca in Romania exista "o problema majora" cu Legile Justitiei si cu Codurile penale si ca solutia este in tara, nu afara.

"Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu Codurile in Romania si aceasta trebuie sa o rezolvam in Romania. Degeaba asteptam sa vina cineva din afara sa ne prezinte o solutie. Solutia este la noi", a spus Iohannis in conferinta comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si comisarul european Corina Cretu.