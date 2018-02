Acesta a sustinut, la Bruxelles, o conferinta de presa comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

Juncker a vorbit despre propunerile de modificare a Legilor Justitiei din tara noastra, dar si despre Mecanismul de Cooperare si Verificare, respectiv aderarea la Schengen.

"Locul natural meritat de Romania este in interiorul zonei Schengen si aceasta comisie nu va inceta pana cand MCV nu va fi abolit, pana cand Romania nu va fi recunoscuta in mijlocul statelor Schengen", a punctat presedintele Comisiei.

Totusi, el a evidentiat ca, daca Legile Justitiei raman in forma actuala, aceste discutii se vor purta "in alti termeni".



"Daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni. Asteptam deciziile Curtii Constitutionale si daca totul decurge cum trebuie, trebuie sa asiguram Romaniei locul sau in spatiul Schengen, pentru ca romanii nu merita sa fie tratati ca cetateni de mana a doua", a evidentiat Jean-Claude Juncker.

Juncker: Sunt bine informat in ceea ce priveste deciziile in legatura cu statul de drept in Romania

Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca este "foarte bine informat" in privinta chestiunilor legate de statul de drept si ca are "un dialog civilizat" cu Executivul de la Bucuresti, scrie Agepres

El a raspuns unei intrebari legate de faptul ca in Romania au existat declaratii potrivit carora Comisia Europeana ar fi dezinformata referitor la tara noastra.

"Am luat cunostinta de faptul ca am fost, cum se spune, dezinformat, dar vreau sa va spun ca sunt bine informat in ceea ce priveste deciziile in legatura cu statul de drept", a afirmat presedintele Comisiei Europene.

El a subliniat ca are incredere in sistemul judiciar din Romania, care "functioneaza".

"Am un dialog civilizat cu Guvernul roman, dar sistemul judiciar din Romania functioneaza si nu putem spune acum acelasi lucru despre toate statele membre", a punctat el.

Juncker: Nu vom accepta ca Romania sa faca pasi inapoi

Statul de drept "a facut progrese remarcabile in Romania" iar Comisia Europeana nu va accepta ca tara noastra sa faca "pasi inapoi" pe acest drum, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis., a afirmat el.