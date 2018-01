"Este incorect ce s-a intamplat in ultima perioada, pentru ca toata lumea stia ca presedintele merge la Bruxelles la o intalnire importanta si tot felul de oameni din Romania au inceput sa spuna despre ce se intampla in Romania cand cel care trebuie sa spuna ce se intampla in Romania, poate chiar cel mai avizat, ar trebui sa fie presedintele Romaniei. Si presedintele, sigur, a fost pus in situatia sa dea explicatii, ceea ce nu este corect, indiferent cine e presedintele Romaniei. Cat presedintele Iohannis este intr-o vizita oficiala oriunde in lume, nu voi face nicio declaratie care sa genereze intrebari suplimentare care sa-i fie adresate", a afirmat Dragnea dupa intalnirea cu senatorii PSD, potrivit Agerpres.

Intrebat daca a discutat pe aceasta tema la Cotroceni, Liviu Dragnea a raspuns: "Da, ce v-am spus dumneavoastra i-am spus si presedintelui. Dupa intalnirea de la Cotroceni am ramas cred ca 10 minute cu presedintele".



De asemenea, intrebat daca a vorbit cu presedintele despre seful SPP, Lucian Pahontu, Dragnea a spus: "Presedintele Romaniei e la Bruxelles, nu vorbesc despre discutii cu presedintele cat este plecat din tara. Punct".



Presedintele Klaus Iohannis se afla miercuri la Bruxelles, unde se intalneste cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

