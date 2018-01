"Dupa o 'indelungata' cooperare cu SPP-ul, care nu a durat decat 24 ore, Viorica Vasilica Dancila a decis sa renunte la protectia legal asigurata de aceasta institutie.

Evident, Vasilica a fost doar executantul unei dispozitii a lui Daddy, dispozitie argumentata cu barfe de partid. Acest episod ne demonstreaza cum se va desfasura guvernarea Vasilicai.

Daddy ordona ,Vasilica executa. De fapt, Dragnea incepe sa construiasca institutii paralele cu cele legale pentru a putea controla tot ce misca in guvern si in alte institutii ale statului. In aceasta strategie, un pion important este alta supusa, din Videle, Carmen Dan.

In final, lucrurile vor iesi prost, tare prost…Daddy

PS - fac unele precizari:

1.SPP este o institutie care face parte din sistemul de aparare.

2.Masura indepartarii SPP de la indeplinirea misiunii de protectie a demnitarilor ,in baza unor barfe de partid, este ilegala si da o lovitura unei componente a sistemului national de aparare.

3.Este exclus ca ofiteri SPP sa fi facut rapoarte care sa vizeze altceva decat incindente de securitate la adresa demnitarului, daca au existat.

4.Transferul responsabilitatii asigurarii protectiei demnitarilor catre jandarmerie este ilegal, jandarmeria neavand prin lege astfel de misiuni.

5.Ofiterii Jandarmeriei nu au competenta profesionala si nici antrenamentul necesar protectiei demnitarilor.

6.Jandarmeria nu dispune de mecanismele si logistica necesare misiunii de protectie a demnitariIor.

7.Atentie, domnule Comandant al Jandarmeriei Romane: protectia demnitarilor inseamna mult mai mult decat paza demnitarilor.Nu prea se utilizeaza bulanul si nici garduri mobile pentru protectie", a scris Traian Basescu pe Facebook.