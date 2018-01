Decizia a fost luata in sedinta grupului senatorilor PSD, care a avut loc luni.

Liderul de grup, Serban Nicolae, a fost cel care a facut propunerea, care, mai apoi, a fost supusa unui vot secret.

Liviu Pop va ocupa aceasta functie in sesiunea parlamentara care incepe joi, potrivit hotnews.ro.

Comisia de invatamant din Senat este foarte importanta intrucat Senatul ia decizii pe proiectele de educatie si invatamant si, de multe ori, ceea ce se decide in aceasta comisie e si forma sub care se voteaza proiectul in plenul Senatului.