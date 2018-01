"Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta cea mai buna imbunatatite, care pot fi folosite practic", a punctat seful statului, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

El si-a reafirmat dedicarea pentru acest scop. "Independenta Justitiei romanesti este intangibila, este o chestiune pentru care ma voi implica total, voi face tot ce poate sa faca un presedinte pentru ca lucrurile sa ramana asa", a adaugat Iohannis.

Iohannis: Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu Codurile penale

Trimisul special al AGERPRES , Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca in Romania exista "o problema majora" cu Legile Justitiei si cu Codurile penale, iar solutia este in tara, nu afara.

"Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu Codurile in Romania si aceasta trebuie sa o rezolvam in Romania. Degeaba asteptam sa vina cineva din afara sa ne prezinte o solutie. Solutia este la noi", a spus Iohannis in conferinta comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si comisarul european Corina Cretu.

El a aratat ca "avem solutii legislative care satisfac si nevoile sistemului de acasa, dar care satisfac si criteriile general valabile pe care le numim noi valorile europene".

"De aceea, ma implic foarte mult si sunt optimist in ce priveste parcursul final. Acum suntem intr-o faza intermediara. Deja, a doua lege a fost trimisa inapoi de CCR pentru imbunatatiri, acest proces va mai dura o vreme, evident ca asteptarea mea este ca la final sa avem legi care tin cont de deciziile CCR si vin sa imbunatateasca intregul cadru, dar pe de alta parte, legi care pastreaza, garanteaza, intaresc independenta justitiei si inlesnesc actul de justitie in Romania si pentru asta eu ma agit destul de mult. Se vede, nu se vede, este partea a doua. Aceste lucruri se stiu si aici, la Buxelles, si nu pornesc de la premisa ca modificarea acestor legi va duce automat la o complicare a procesului de phasing out pe MCV sau la complicarea dosarului Schengen, care oricum inca nu este lamurit", a spus seful statului.

Iohannis a subliniat ca, din capul locului, presedintele Comisiei Europene si Comisia au fost sustinut acceptarea Romaniei in spatiul Schengen.

El s-a declarat ingrijorat de procedura legislativa referitoare la Legile Justitiei, aratand ca de aceea a vorbit in timpul acestui proces.

"La mine nu au ajuns. Cand o sa ajunga la mine, o sa scriu o scrisoare CCR sau Parlamentului, aici sunt mai multe variante pe care le am", a conchis Iohannis.

Comisia si Juncker au fost pentru acceptarea Romaniei in Spatiul Schengen

Comisia Europeana si presedintele Jean-Claude Juncker au fost, "din capul locului", pentru acceptarea Romaniei in Spatiul Schengen, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis.

Seful statului a facut aceasta declaratie, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in contextul in care a vorbit de propunerile de modificare a Legilor Justitiei.



"Nu pornesc de la premisa ca modificarea acestor legi va duce automat la o complicare a procesului de 'phasing out' pe MCV sau la complicarea dosarului Schengen, care, oricum, inca nu este lamurit si, in acest context, dati-mi voie sa subliniez, Comisia si presedintele Juncker, din capul locului, au fost pentru acceptarea Romaniei in spatiul Schengen si apreciez acest lucru", a afirmat Iohannis.

Iohannis a amintit de intalnirea sa cu presedintele CE din 2015, cand "presedintele Juncker a spus ca, dupa parerea lui, pe MCV este nevoie de 'phasing out' pana la sfarsitul mandatului acestei comisii".

"Apreciez ca si-a pastrat clar si cu rigoare acest obiectiv", a spus seful statului.