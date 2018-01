"Cuantumul sporului pentru conditii de munca se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale asupra salariului de baza, cu valori cuprinse intre 5 si 15% din salariul de baza, in functie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte si corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste locuri de munca, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice", se arata intr-un comunicat al Executivului.

Potrivit sursei citate, sporurile pentru conditii de munca se acorda "pe baza buletinelor de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, pentru timpul efectiv lucrat in locurile de munca respective, cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat".

"La stabilirea concreta a sporului pentru conditii de munca trebuie avute in vedere o serie de conditii, printre care existenta concomitenta a mai multor factori de risc, durata de expunere la actiunea acestor factori, natura factorilor nocivi-fizici, chimici sau biologici si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului. De asemenea, vor fi luate in calcul conditiile de munca ce implica un efort fizic mare in conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii, praf, radiatii, vapori, aburi, conditiile de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, care determina un risc de accidentare sau de imbolnavire, precum si structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca", se mentioneaza in comunicat.

Nominalizarea personalului care beneficiaza de acest spor, fara depasirea procentului prevazut in acest Regulament, este facuta de conducatorul ierarhic si se aproba de consiliul de administratie, cu consultarea organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant sau a reprezentantilor salariatilor la nivel de unitate/institutie acolo unde nu exista sindicate, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, scrie Agerpres.



"Unitatile si institutiile din sistemul de invatamant sunt obligate sa adopte masuri tehnice si organizatorice care sa conduca la desfasurarea activitatilor in conditii de munca optime, in termen de cel mult sase luni de la constatarea prin buletine de determinare a conditiilor de munca. De asemenea, unitatile/institutiile din sistemul de invatamant trebuie sa efectueze periodic masuratori la locurile de munca in timpul desfasurarii activitatilor (aceste perioade nu pot fi mai mari de sase luni). In acelasi timp, personalul care isi desfasoara activitatea in conditii de munca periculoase sau vatamatoare este supus examinarilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislatiei in vigoare", se precizeaza in comunicat.

Guvernul mai informeaza ca acordarea sporului pentru conditii periculoase si vatamatoare de munca se face cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.