"Sigur va fi invitat la Comisie. In prima sedinta probabil vom discuta acest aspect. Sunt cateva aspecte in care s-a facut referire la dl Dragnea pe care dorim sa le lamurim. Probabil sunt si aspecte pe care dl Dragnea doreste sa le aduca la cunostinta Comisiei", a declarat Claudiu Manda, citat de romanialibera.ro.

El a tinut sa mentioneze ca va avea o dicutie cu fostul sef al SRI George Maior, in cursul zilei de joi, "pentru a pune la punct detaliile privind audierea domniei sale".

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni seara ca, daca va fi chemat la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, va denunta lucruri pe care le-a calificat ca fiind parte a unei "istorii negre" a Romaniei.

"Am sperat mult ca o sa fiu luat in serios prin ceea ce spun de-a lungul vremii. Am spus ca nu mi-e teama, daca mor, mor in picioare, nu am de ce sa mint si cand e vorba de un interes major al acestei tari, nu ma dau inapoi. Se pare ca n-am fost luat in serios. Am tot avertizat, am tot cerut public de foarte mult timp sa intram in normalitate. Se pare ca nu. Si eu nu sunt impotriva nimanui, dar trebuie sa fie lucruri stiute, pentru ca toata lumea sa inteleaga ca nu se mai poate continua asa, sunt lucruri grave. (...) Nu putem trai asa. Nu e normal sa se traiasca asa. Nu mai poate continua felul asta. Sunt lucruri intamplate care nu trebuie sa se mai intample si, din pacate, se mai intampla si acum. Credeti ca presedintele Iohannis e protejat? Nici vorba!", a aratat liderul PSD.