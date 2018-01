"Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se iau in alta parte sau se mai si intersecteaza. (...) In schimbul unui ministru marioneta, o papusa ridicola, domnul Misa (...), au venit doi ministri, domnul Stefan Viorel, cel care a fost dat afara din guvern, si domnul Eugen Teodorovici, cel care a fost dat afara din consilier. Dar, deasupra lor, pentru ca, de fapt, politica economica si fiscal-bugetara n-o vor face nici domnul Stefan Viorel, nici domnul Teodorovici, deasupra lor era, se vedea umbra domnului Darius Valcov. Acum inteleg ca e chiar in Guvern. Deci, iata, guvernul paralel de la domnul Dragnea se mai si intersecteaza cu guvernul de acolo. (...) Ministru de Finante, din cate cunosc eu, va fi domnul Valcov", a declarat Victor Ponta.

"Pe mine nu m-a surprins (numirea lui Eugen Teodorovici - n.r.), pentru ca eu l-am promovat si am fost foarte multumit de Eugen Teodorovici ca tehnocrat, ca specialist. Acum face politica si un om politic vrea functii politice. (...) Ce sa va spun, sunt multi oameni de calitate, cum ii cunosc eu, in noul guvern, care insa sa vad daca pot sa faca ceva, daca ii lasa domnul Dragnea. Altii, ii cunosc si nu am niciun fel de asteptare, sunt niste carpe politice care vor face ceea ce se spune", a completat el, citat de jurnalul.ro.